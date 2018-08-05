Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ

Убийцы целенаправленно атаковали машину с журналистами

Автомобиль расстрелянных в Центральноафриканской Республике российских журналистов шел в колонне из двух машин; по непонятной причине нападавшие пропустили первое авто и атаковали второе - где находились журналисты, которые хотели расследовать деятельность наемников ЧВК "Вагнер".

Машина, в которой были трое россиян (Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев) и местный водитель, ехала второй. Первый автомобиль - кстати, неизвестно, кто в нем находился - засевшие в засаде убийцы пропустили, после чего целенаправленно обстреляли машину с журналистами, со ссылкой на группу по расследованию обстоятельств гибели журналистов сообщает "МБХ Медиа".

Правила, составленные специалистами ООН, классифицируют дороги Центральноафриканской республики по трем категориям - по степени их безопасности.

По дорогам "красного", наивысшего уровня угрозы, движение возможно только в сопровождении военного эскорта. При этом все едущие должны быть в шлемах и бронежилетах. Во время движения по дорогам "оранжевого" уровня нет требований путешествовать с вооруженным эскортом. Шлемы и бронежилеты должны быть в наличии в автотранспорте, но их ношение не обязательно. При движении по дорогам "зеленого" уровня требования иметь бронежилеты и шлемы отсутствуют.

На дорогах всех трех уровней — "красного", "оранжевого" и "зеленого" — рекомендовано передвигаться группами из минимум двух машин. При этом в каждой машине должно быть не менее двух человек.

Читайте такжеУбийцы российских журналистов в ЦАР говорили с жертвами на одном языке – СМИРоссийская съемочная группа во время поездки по дорогам ЦАР 30 июля почти все время ехала дорогами "зеленого" уровня. Лишь на выезде из города Сибю машина въехала на дорогу "оранжевого" уровня угроз. По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одним автомобилем, следуя правилам безопасности. Пока неизвестно, кто ехал в автомобиле, который находившиеся в засаде преступники решили пропустить. Также неизвестно, почему журналисты решили изменить свой первоначальный маршрут.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне в ЦАР снимали фильм о наемниках из ЧВК "Вагнер", а убитый режиссер Расторгуев работал на одиозного писателя и "офицера ДНР" Захара Прилепина.

Позже стало известно, что убитые накануне в Центральноафриканской республике россияне перед смертью подверглись похищению и допросу с "пристрастием". Совершение преступления приписывают группировке мусульманских боевиков "Селека".