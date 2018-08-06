“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной

Россия не будет адекватной страной, за что ее власти ни берутся — только волосы дыбом от ужаса, что у них получается, полагает журналист

Российский журналист Аркадий Бабченко, живущий в Украине, считает, что РФ не будет адекватной страной.

За что власти России ни берутся — “только волосы дыбом от ужаса, что у них получается”, написал автор на своей странице в Facebook.

“Если ЧВК (частная военная компания — Ред.), то — “Вагнер”, если экономическое развитие, то — убийства, преступления, захваты, диктаторы, мильчаковы, буряты, трупы, трупы, трупы... Нахрен. Ров. И дустом”, — полагает Бабченко.

Ранее российский политолог Лилия Шевцова выразила мнение, что в РФ пакет ресурсов, которые позволяют Кремлю удерживать контроль за обществом, заметно иссякает, а многие из старых трюков, которые помогали власти деморализовывать население и удерживать его в сонном состоянии, перестают работать.