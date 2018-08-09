В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум

9 августа 2018, 19:29

В Северной Корее угрожают остановкой процесса ядерного разоружения, если США продолжат "придерживаться политики санкций" в отношении Пхеньяна.

"Распилив" ядерные мощности, КНДР надеялась на отмену санкций
"Распилив" ядерные мощности, КНДР надеялась на отмену санкций / Reuters

Северная Корея обвинила США в продвижении "вредоносной политики" международных санкций, несмотря на шаги доброй воли Пхеньяна в вопросе ядерного разоружения.

В Северной Корее заверили, что они и далее стремятся воплощать широкое соглашение, достигнутое во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНДР.

Однако при этом в ведомстве заявили, что никакого прогресса в вопросе денуклеаризации не будет и быть не может, если Вашингтон в отношениях с КНДР будет следовать "старым сценариям". В Сингапуре стороны обещали работать в направлении денуклеаризации Северной Кореи, однако не заключили никаких реальных соглашений, которые бы задекларировали эту цель. США настаивают на поддержке санкций против КНДР под предлогом того, что Пхеньян не сделал достаточно для их отмены.

Читайте такжеПосле двух писем Ким Чен Ына Трамп сам написал лидеру КНДРМИД Северной Кореи заявил, что страна прекратила тестирование ракет, ядерные испытания и демонтировала "ядерные испытательные площадки", ожидая отмены международных ограничений, однако США всячески оттягивает это, требуя большего и большего.

"Тем не менее, США ответили на наши ожидания подстрекательством к международным санкциям и давлению на КНДР... Пока США придерживается устаревших сценариев, которых придерживались все предыдущие администрации и не смогли достичь успеха, нельзя ожидать прогресса в реализации совместного заявления, включая денуклеаризацию КНДР", - говорится в заявлении МИД КНДР.

Напомним, ранее источники в разведке США заявили, что КНДР вопреки Сингапурским договоренностям наращивает свою ядерную программу.

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