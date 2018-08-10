Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин

Владимир Путин — хрестоматийный садист, полагает Альфред Кох / Reuters

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох считает, что президент страны Владимир Путин является хрестоматийным садистом (человек, одержимый садизмом).

Чем больше “кипеш” относительно того или иного заложника, в частности, незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, тем большее удовольствие доставляют главе РФ его мучения, написал экс-чиновник в Facebook.

“Я вот что думаю насчет Сенцова… и всех других резонансных сидельцев — путинских заложников, из-за которых сейчас собираются подписные листы, разворачивается компания в медиа, российские и зарубежные випы-селебрети просят Путина о милосердии и т.д. Тут важно что понимать: Путин — хрестоматийный садист”, — отметил автор.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.