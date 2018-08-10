Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова

Макрон встревожен тем, что Сенцов фактически при смерти / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с российским лидером Владимиром Путиным; в ходе телефонного разговора Макрон выразил сильнейшую озабоченность ситуацией с незаконно осуждённым кремлевским режимом украинским режиссёром Олегом Сенцовым.

«Президент республики поделился с президентом Путиным своей обеспокоенностью в связи с тем, что состояние здоровья Сенцова, видимо, опасно ухудшается», — говорится в сообщении росСМИ.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник “написал, что конец близок, и он это не про освобождение”.

Читайте такжеЗадержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге СенцовеПозже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.