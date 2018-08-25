"Единая Россия" хочет сделать депутатами 55 бывших уголовников

Единой России уже не впервой пропихивать уголовников на выборах / vichuganews.ru

55 кандидатов с судимостями примут участие в выборах в органы местного самоуправления в Алтайском крае от партии "Единая Россия".

По информации российских изданий, в проверенных ими списках кандидатов в депутаты не менее, чем 55 выдвинутых "Единой Россией" людей имеют судимость - а то еще и не одну, сообщают росСМИ.

Наиболее "популярными" статьями, по которым сажали будущих кандидатов, являются кража, хулиганство и растрата. Но есть и пожестче - например, на кресло в совете депутатов одного из поселений претендует некто Николай Ебечеков, ранее судимый за изнасилование. В Турочакском районе края правящая партия выдвинула кандидатом Александра Каплунова, которого в свое время судили за незаконную вырубку леса. В совет депутатов Кош-Агачского района выдвинут еще один судимый персонаж - некто Серикбол Каранов, осужденный по статье, которая предусматривает наказание за угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.

Читайте такжеВ Раде заговорили о переносе даты президентских выборов: стала известна реакция ПарубияКандидатов могло быть и больше, но издания указывают, что одного из них с выборов все-таки сняли - за то, что скрыл информацию о своей судимости за убийство.

Подобная история произошла в Кургане в 2014 году - кандидат хотел скрыть от комиссии свою судимость за тяжкое убийство, но был опознан и разоблачен членом комиссии, который... отбывал срок в одной с ним колонии.

Тем временем 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.