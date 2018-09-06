В США скончался актер из "Терминатора" и племянник Кеннеди

Кристофер Лоуфорд / Скриншот/видео TMZ

В США в возрасте 63 лет скончался известный актер Кристофер Лоуфорд, который являлся племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

Тело актера нашли в студии йоги, по предварительным данным, смерть произошла по "естественным причинам", сообщает TMZ.

Отметим, что Кристофер Лоуфорд был сыном Патриции Кеннеди, сестры Джона Кеннеди, и актера Питера Лоуфорда. Он известен по ролям в популярных фильмах и сериалах: как "Терминатор — 3: Восстание машин", "Крутые парни", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля" и других.

Кроме того, что покойный актер сотрудничал с изданием EXTRA и писал книги, одна из которых – "Симптомы снятия" - стала бестселлером по версии New York Times.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в возрасте 75 лет скончался украинский певец, народный артист Украины Роман Майборода.