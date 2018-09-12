У Терезы Мэй обвинили Путина во лжи

Британсккое правительство не настроено верить российскому президенту / Фото: Reuters

Сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина о том, что в России обнаружили людей, обвиненных Британией в отравлении Скрипаля, и эти люди - обычные гражданские лица, является ложью, заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Советник Мэй отметил, что Британия не раз запрашивала у России информацию о происшедшем в Солсбери, а Россия всегда отвечала ложью и обманом на попытки Великобритании выяснить правду по делу Скрипалей; сейчас ситуация не изменилась.

"Эти мужчины [отравители Скрипалей] - сотрудники российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, ее оперативников и методы работы, и нашу позицию поддержали наши союзники", - рассказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарной сессии Востэкофорума, неожиданно рассказал о подозреваемых в покушении на Скрипаля.

Читайте также"Отравитель" Скрипаля взял под козырек просьбу Путина и пообещал все рассказатьРанее в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

