БПЦ готова на скандал с Константинополем из-за решений по Украине

Синод БПЦ полностью играет на стороне Москвы / Сайт БПЦ

Синод Белорусской православной церкви (Белорусского экзархата Московского патриархата) выразил свое возмущение решениями Константинопольской церкви по Украине, опубликовав соответствующее заявление, в котором действия Патриарха Варфоломея окрестили "антиканоническим вмешательством во внутренние дела Русской Православной Церкви", передает InfoResist.

Кроме этого, синод белорусской церкви выразил "протест против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства".

Читайте такжеВ РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов"В БПЦ заявили о полной поддержке РПЦ и позиции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева) относительно назначения Вселенским патриархатом экзархов в Украине.

Напомним, накануне Вселенский патриарх принял решение о назначении представителей Константинопольской церкви в Украине.

В РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

В свою очередь, в УПЦ КП объяснили смысл назначения экзархов в Киев.