Путин устроил вокруг отравления Скрипалей цирк - журналист

13 сентября 2018, 23:47

Москва издевается над Британией, по версии лондонского журналиста Остальского.

Андрей Остальский
Андрей Остальский / Крым.Реалии

Путин устроил вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля обыкновенный цирк. Такое мнение высказал известный лондонский журналист Андрей Остальский.

"И одна из самых больших загадок. Уже многие британские журналисты, да и просто пользователи соцсетей, поднимают этот вопрос. По одной из теорий, получившей большое распространение, над нами нарочно издеваются. Нас троллят. Показывают: "Да, конечно они это сделали, мы этого почти не скрываем. Вот их посадили, чтобы они потом наговорили вам смешные глупости. Показываем вам, что мы плевать на вас хотели, сделали так, и будем делать, и вы нас не остановите. Мы вам втираем соль в раны. Оскорбляем вашу политическую систему". Я почти дословно цитирую пользователей соцсетей. Вот как они многие восприняли это", - отмечает Остальский в комментарии InfoResist.

Впрочем, добавил журналист, есть и другая версия событий - российская разведка "засыпалась", "накосячила", и ей приказали выкручиваться, как они сами знают.

"Теперь Путин на них зол, сказал: "Выкручивайтесь там, как хотите. А не выкрутитесь, так будут для вас очень тяжелые последствия". Если и эта теория верна, то она не исключает первую. Потому что если высшее российское руководство готово выставить на посмешище свою военную разведку и тем самым признать фактически косвенно свою вину, то тоже это троллинг. Люди толком не понимают, что происходит. "Мы же всегда читали, смотрели эти фильмы. Мы знаем, что российская разведка страшная, профессиональная и т.д.". Чем это можно объяснить? Люди задаются этим вопросом и не видят ответа. Вот такие наиболее распространенные мнения", - заявил журналист.

В социальных сетях, по словам Остальского, встречаются и защитники той ахинеи, которую Петров и Боширов наговорили в интервью у Симоньян. И, конечно же, этими защитниками оказываются вполне понятно кто.

"Правда, в основном это комбинации из диких букв и цифр, которые, как показали проведённые в Британии расследования, являются преимущественно представителями Пригожинской службы или соответствующих отделов российских спецслужб, которые через эти непонятные циферки, через ботов и т.д. распространяют всякую дезинформацию".

Что же касается реакции британцев и СМИ, то сейчас все СМИ и британцы едины в одном мнении - никто не верит в версию Москвы.

"Я не помню, чтобы такое колоссальное единодушие было между правыми, левыми, центристскими, бульварными, качественными — любыми газетами самых разных политических направлений. Да и среди пользователей соцсетей такой единодушной на 90% реакции "Не верим", в общем-то, я тоже не припомню. Всё-таки Британия — страна колоссального плюрализма, здесь всегда находятся разные точки зрения на всё, что угодно. Но вот почти полное единодушие на этот раз",  -удивляется Остальский.

Читайте также"Вранье и вопиющая ложь": представитель Мэй прокомментировал интервью "отравителей" СкрипалейВ завершение журналист отметил, что Путин просто устроил этот цирк, чтобы поиздеваться над Англией и всем миром.

"Он считает, что всё ему дозволено, и даже вот так он может поступить. А русские-то люди с промытыми мозгами поверят в основном, примут за чистую монету все, что показали, и этих нестыковок не увидят. И никто им на них не укажет", — резюмировал Остальский.

Напомним, Петров и Боширов утверждают, что посещали Великобританию в туристических целях, а в Солсбери приехали, чтобы посмотреть Стоунхендж и другие достопримечательности.

"Отравители" заявили, что никаких женских духов с собой в Великобританию не ввозили (по версии британской полиции, вещество "Новичок", которым были отравлены Скрипали, содержалось в флаконе из-под духов. — Прим.). "Это довольно глупо, когда мужчины провозят женские духи, не так ли?" — сказал Боширов.

Ранее в МИД Великобритании уже заявили, что "правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны".

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес

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