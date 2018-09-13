"Вранье и вопиющая ложь": представитель Мэй прокомментировал интервью "отравителей" Скрипалей

У Мэй интервью "отравителей" Скрипалей назвали оскорблением / Фото из соцсетей

Интервью, которое сегодня дали Александр Петров и Руслан Боширов – подозреваемые в отравлении Скрипалей – официальный Лондон уже назвал оскорблением.

Об этом заявил представитель премьер-министра страны Терезы Мэй, пишет Reuters.

"Вранье и вопиющая ложь в этом интервью, которое они дали СМИ, спонсируемому государством, – оскорбление для общественности. Более того, это крайне оскорбительно для жертв этой ужасной атаки и их близких", — отмечается в сообщении.

При этом представитель Мэй признал, что британская сторона и не ожидала ничего иного.

"Полиция четко предоставила доказательства виновности этих двух мужчин. Они разыскиваются, и мы предприняли все шаги, чтобы удостовериться в том, что они предстанут перед лицом британского правосудия, если они еще хоть одной ногой ступят за пределы России", — заявил он.

Читайте также"Потом эти "геи" скажут, что хотят сменить пол тайком от Путина": соцсети об интервью "отравителей" СкрипалейНапомним, Петров и Боширов утверждают, что посещали Великобританию в туристических целях, а в Солсбери приехали, чтобы посмотреть Стоунхендж и другие достопримечательности.

"Отравители" заявили, что никаких женских духов с собой в Великобританию не ввозили (по версии британской полиции, вещество "Новичок", которым были отравлены Скрипали, содержалось в флаконе из-под духов. — Прим.). "Это довольно глупо, когда мужчины провозят женские духи, не так ли?" — сказал Боширов.

Ранее в МИД Великобритании уже заявили, что "правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны".

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.