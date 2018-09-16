"Тяжелый наркотик "Крымнаш" выветривается". Эксперт рассказал, как Путин загнал себя в ловушку

Владимир Путин своим поведением, ложью и демагогией загнал себя в ловушку, полагает эксперт / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим поведением, ложью и демагогией загнал себя в такую ловушку, что отказ даже от наиболее одиозных и контрпродуктивных проявлений агрессивной политики будет восприниматься ближайшим окружением и страной как его личное поражение.

В РФ тяжелый наркотик "Крымнаш" (последствия захвата государством Крыма — Ред.) частично сработал, но он уже выветривается, нужны новые дозы, говорится в статье российского политолога Андрея Пионтковского на "Радио Свобода".

По его словам, любой режим, даже самый беспощадный, не может существовать, опираясь только на насилие. "Режим должен предъявлять населению какое-то обоснование своей власти, убедительное хотя бы для части подданных", — отметил автор.

Читайте такжеПутин вступил в опасную игруПионтковский добавил, что "теперь, когда социальная повестка дня закрыта, для удержания власти у Путина остается только модель "осажденной врагами крепости" и регулярная демонстрация обществу неких "побед", подтверждающих величие страны".

"На вершине российской власти еще звучат слабеющие голоса сторонников гибридной капитуляции в развязанной 20 февраля 2014 года (власти Украины признали 20 февраля 2014-го датой начала временной оккупации Крыма — Ред.) Кремлем Четвертой мировой войне", — полагает он.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что смех "похоронит" режим президента РФ Владимира Путина. Эксперт подчеркнул, что власти РФ стали смешны и даже не понимают этого, над ними уже хохочет в голос многомиллионный рунет (русскоязычная часть Интернета).