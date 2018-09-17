Нардеп-беглец Онищенко опроверг сообщения СМИ по отсутствию у него европейской визы

Александр Онищенко / УНИАН

Нардеп Александр Онищенко, объявленный в розыск украинскими правоохранителями, планировал обустроиться на постоянное место жительства в Германии.

Взамен он обещал местным властям инвестиции и проведение крупных турниров по конному спорту. Однако в этом потерпел неудачу, сообщают журналисты радиостанции "Немецкая волна".

Основным лоббистом Онищенко в деле получения визы и вида на жительство был бургомистр города Герцлаке Ганс Бескен. Именно н обращался с письмом в правительство ФРГ с просьбой помочь решить вопрос для беглого нардепа.

Однако в конечном итоге заявление на получение Онищенко немецкой визы, поданное им в немецкое посольство в Мадриде, было отклонено. Этот факт подтвердила пресс-секретарь районной администрации округа Эмсланд.

Читайте такжеОнищенко рассказал, как был посредником между Порошенко и Тимошенко при скупке голосов в Раде: видеоСогласно процедуре, отдел по вопросам иностранцев в Герцлаке должен был рассмотреть заявление на получение вида на жительство в случае, только если посольство сначала дало бы Онищенко национальную визу.

"Для запланированной работы на конном заводе в Герцлаке нужно было бы, чтобы в зарубежном представительстве Германии был издано распоряжение о выдаче национальной визы", - заявили чиновники.

Однако Онищенко в комментарии порталу "Страна" оперативно опроверг вышеуказанную информацию. "Нет ничего печальнее обиженного журналиста. Если помните, некоторое время назад выиграл суд у Deutsch Well по ложной статье о том, что я подал документы на получение гражданства. За ложь издание обязали снять все публикации по теме. Кроме того, суд уточнил, что при повторной публикации подобной чуши они уплатят штраф в 250 000 евро. Сегодня обиженный и униженный автор того же СМИ пишет, что у меня визы нет. Показываю для недоучек - виза есть", - написал он и опубликовал фотокопию своей "мультишенгенской визы".

Напомним, ранее Онищенко написал книгу "Петр Пятый" о нынешнем президенте Украины Петре Порошенко.