Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: появилась реакция Путина

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа сбитого в Сирии самолета ИЛ-20.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, и сослуживцам членов экипажа самолета", - процитировал Путина Песков.

Он отметил, что Москва "крайне обеспокоена" произошедшим.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет ИЛ-20 в небе над Сирией и гибель 15 находившихся на его борту военных "полностью лежит на израильской стороне".

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел якобы по вине израильских летчиков.

Связь с российским самолетом ИЛ-20 с военными на борту пропала вечером 17 сентября в ходе авиаудара ВВС Израиля по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация.

Телеканал CNN первым сообщил, что самолет могли сбить по ошибке средства ПВО сирийских правительственных войск.

В Минобороны РФ сообщили, что примерно в это же время были зафиксированы пуски ракет с находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne. В свою очередь, в ВС Франции заявили о непричастности Парижа к исчезновению ИЛ-20.

Также СМИ со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения самолетов сообщали, что из-за "критического инцидента" на борту самолет мог разрушиться в воздухе, а его обломки затонули в Средиземном море.