Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: появилась реакция Путина

18 сентября 2018, 12:28

Москва "крайне обеспокоена" произошедшим.

Путин и фейспалм
Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа сбитого в Сирии самолета ИЛ-20.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Президент глубоко соболезнует всем родным и близким, и сослуживцам членов экипажа самолета", - процитировал Путина Песков.

Он отметил, что Москва "крайне обеспокоена" произошедшим.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет ИЛ-20 в небе над Сирией и гибель 15 находившихся на его борту военных "полностью лежит на израильской стороне".

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел якобы по вине израильских летчиков.

Связь с российским самолетом ИЛ-20 с военными на борту пропала вечером 17 сентября в ходе авиаудара ВВС Израиля по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация. 

Телеканал CNN первым сообщил, что самолет могли сбить по ошибке средства ПВО сирийских правительственных войск.

В Минобороны РФ сообщили, что примерно в это же время были зафиксированы пуски ракет с находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne. В свою очередь, в ВС Франции заявили о непричастности Парижа к исчезновению ИЛ-20.

Также СМИ со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения самолетов сообщали, что из-за "критического инцидента" на борту самолет мог разрушиться в воздухе, а его обломки затонули в Средиземном море.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Катастрофа Ил-20 в Сирии: все подробности
Россия Сирия Ил-20 Владимир Путин Латакия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:51
"Как на обложку журнала": Барских восхитил фанатов архивным снимком
13:40
Кум Путина дал позитивный прогноз по Сенцову Видео
13:35
Выбрасывали на свалку: в херсонской больнице мертворожденных детей считали биомусором Видео
13:28
Рада приняла важное решение по переселенцам
13:24
Российское "исчадие ада" может взять реванш в Украине мнение
13:20
Народный синоптик спрогнозировал, когда в Украине задождит Видео
13:19
Триумф "Игры престолов": стали известны лауреаты премии "Эмми-2018" Фото
13:00
Медведчук раскрыл позицию Путина по Донбассу Видео
12:40
В Киеве на станцию метро "Политехнический институт" временно нельзя будет попасть в час пик
12:35
Корчинский об избитой журналистке у Генпрокуратуры: "Националисты будут мстить" Видео
12:28
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: появилась реакция Путина
12:21
"Нежность с нотками игривости": Тина Кароль заворожила поклонников новыми фото
12:20
"Народный фронт" потребовал срочно принять закон о регистрации агентов влияния агрессора Видео
12:15
"За минуту открыли": в Киеве обчистили авто известной ведущей
12:12
ИЛ-20 в Сирии: Россия официально обвинила Израиль в катастрофе
12:04
Антикоррупционное агентство внесло предписание Геннадию Кернесу
12:02
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: найдены обломки самолета и фрагменты тел погибших
11:59
В "Нафтогазе" назвали сроки повышения цен на газ
11:49
Что на самом деле мешает Украине вступить в НАТО мнение
11:48
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: Израиль уведомил Россию об атаке за минуту до удара
11:36
Девушка дня Instagram: горячая жена сербского футболиста Елена Карлеуша Фото
11:36
Риск внутренних кровоизлияний: медики предупредили об опасности популярного лекарства
11:12
Катастрофа Ил-20 в Сирии: все, что известно на данный момент
10:59
ИЛ-20 в Сирии сбили: Минобороны России установило причастных Видео
10:59
Луценко внес представления в Раду о снятии неприкосновенности с трех нардепов Фото
10:51
"Ничего святого нет". Климкин возмутился кибератаками на Вселенский Патриархат
10:47
Чат с писателем Сергеем Жаданом
10:42
Суд разрешил задержать экс-майора Мельниченко и арестовал его имущество
10:26
СМИ сообщили о "критическом инциденте" на борту исчезнувшего российского ИЛ-20 в Сирии
09:59
Смертельное селфи: под Киевом подросток погиб на крыше электрички, опубликовано фото
09:54
Тимошенко допустила фальстарт мнение
09:50
Во Франции отреагировали на сообщение о причастности к исчезновению российского ИЛ-20 в Сирии
09:45
"Вы все убийцы". Скандальная экс-регионалка Бондаренко устроила истерику на росТВ Видео
09:43
В Крыму заявили о частичном разрушении отстойника химзавода со стороны Украины Видео
09:09
Пьяный херсонец на лодке "Крым" взял на таран российский танкер
08:53
Российский ИЛ-20 в Сирии могли сбить с французского корабля
08:45
ЕС вступил в стадию импотенции мнение
08:44
"Террористический сосед уберется с Донбасса и Крыма": украинский генерал оценил стройку военной базы на Азове
08:31
Властям на руку эмиграция самых активных и думающих мнение
08:14
Трамп приказал ФБР рассекретить документы по "российскому делу"
07:52
Торговая война США и Китая: Трамп ввел против Пекина пошлины на $200 млрд
07:34
Когда осеннее равноденствие в 2018 году и что надо знать об этом дне
07:14
Сирийские ПВО случайно сбили российский ИЛ-20 с военнослужащими на борту - CNN
07:14
Усмирить нахальную Россию: зачем Украине военная база в Азовском море мнение
06:53
Ссоры и аферы: о чем предупреждают карты таро 18 сентября каждый знак Зодиака Видео
06:38
Дебилы – главное оружие и главная военная тайна России мнение
06:15
"Как резиновая кукла из секс-шопа": Анна Седокова разозлила поклонников странным видом губ
05:43
Ученые рассказали, чем опасны для здоровья детей моющие средства
05:10
Эксперт об отравлении Скрипалей: Россией руководят "дебилы и кретины"
04:39
"Опять голяк пошел": Глюкоза нарвалась на критику из-за фото в купальнике
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять