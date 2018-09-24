Стала известна реакция США на будущую поставку Сирии российских С-300

Болтон уверен, что поставка СРЗК приведет к дальнейшей эскалации конфликта / Reuters

Планы России в качестве "ответной меры" на "вину" Израиля в инциденте с Ил-20 передать армии сирийского президента Башара Асада ракетные комплексы С-300 послужит в пользу дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает Reuters.

JUST IN: Russian plans to supply Syria with S-300 missile system would be 'significant escalation' by Moscow - National Security Adviser Bolton pic.twitter.com/GTsTfP6Ng9 — Reuters World (@ReutersWorld) 24 вересня 2018 р.

Он выразил надежду, что Москва пересмотрит свои намерения.

Президент России Владимир Путин может принять решение о поставках Сирии зенитных комплексов С-300 в качестве ответных мер на крушение российского Ил-20.

Читайте такжеКрушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция АсадаРоссийский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.