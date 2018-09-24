Стала известна реакция США на будущую поставку Сирии российских С-300

24 сентября 2018, 19:14

Джон Болтон выразил надежду, что Москва пересмотрит свои намерения.

Болтон уверен, что поставка СРЗК приведет к дальнейшей эскалации конфликта
Болтон уверен, что поставка СРЗК приведет к дальнейшей эскалации конфликта / Reuters

Планы России в качестве "ответной меры" на "вину" Израиля в инциденте с Ил-20 передать армии сирийского президента Башара Асада ракетные комплексы С-300 послужит в пользу дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает Reuters.

Он выразил надежду, что Москва пересмотрит свои намерения.

Президент России Владимир Путин может принять решение о поставках Сирии зенитных комплексов С-300 в качестве ответных мер на крушение российского Ил-20.

Читайте такжеКрушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция АсадаРоссийский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.

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США ПВО инцидент Сирия Израиль С-300 Ил-20 Асад
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