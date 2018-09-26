Москва огрызнулась в ответ на предложение Израиля встретиться - СМИ

Ил-20 / milavia.blogspot.com

Официальная Москва отказалась принять израильскую делегацию после крушения российского Ил-20 в Сирии.

Как сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники, Израиль планировал отправить в Россию делегацию во главе с председателем Совбеза страны Меира Бен-Шабата. В состав делегации также должны были войти представители ЦАХАЛа. Однако российские власти отвергли предложение.

По словам собеседников газеты, рассматривалась возможность визита в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху, или главы Минобороны Авигдора Либермана, чтобы "попытаться все уладить".

В Кремле предпочли, чтобы контакты остались "на профессиональном уровне между командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкиным и российским командующим военно-воздушными силами Андреем Юдиным".

Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 находившихся на борту военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО. Израильская сторона обвинения отвергает, возлагая вину на сирийских военных.

В качестве ответных мер Россия решила поставить Сирии ЗРК С-300.