Ватикан опроверг новость о поддержке автокефалии УПЦ и заявил о своем нейтралитете

Ватикан скорректировал свою точку зрения, сославшись на неверную подачу информации в СМИ / Reuters

Ватикан опроверг сообщения, что Святой престол одобряет и поддерживает дарование автокефалии Украинской православной церкви; дипломаты Ватикана уточняют, что автокефалия - внутреннее дело Православной церкви, в которое Ватикан вмешиваться не станет.

"Частично исправляя новость, которую вчера дал правительственный источник, где говорится о встрече между Архиепископом Полом Ричардом Галлагером и секретарем отдела отношений с государствами и господином Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины, Апостольская нунциатура в Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопросы создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним вопросом Православной церкви, относительно которого Святой Престол не оказывал и не намерен предоставлять никакой оценки", - говорится в коммюнике Апостольской нунциатуры в Украине, опубликованной на ее официальном сайте 26 сентября.

Читайте такжеВселенский патриарх подтвердил получение Украиной автокефалииУточнения Ватикана вызвала распространенная СМИ новость о встрече Климкина, секретаря Ватикана по вопросам международных отношений и архиепископа Ричарда Галлагера, во время которой представители Ватикана якобы одобрили предоставление автокефалии УПЦ.

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".