Филарету готовят "свинью": в России сообщили о зраде Константинополя в вопросе автокефалии УПЦ

Варфоломей готовит Филарету "свинью" / УНИАН

В СМИ просачивается информация, что Константинополь готовит украинскому патриарху Филарету "свинью".

По данным Telegram-канала "Церквач", что прибывшие в Украину экзархи ищут способ объединить православных страны без участия Филарета (Денисенко). Такое впечатление сложилось у ряда епископов, которые с этими экзархами уже успели пообщаться.

При этом такое положение дел ставит под угрозу сам процесс предоставления Томоса, отмечает Telegram-канал. Ведь "как только Филарет в полной мере осознает исходящую от экзархов угрозу, он окажет им сопротивление".

Все это влечет за собой сложности с выбором кандидатуры на роль главы единой Украинской поместной Церкви, которая с одной стороны устраивала бы Константинополь, а с другой – рискнула бы пойти на конфликт с Филаретом. Пока что таковой не наблюдается. Да и сам процесс ее поиска грозит затянуться.

Читайте такжеТомос об автокефалии: Филарет рассказал о союзниках в УПЦ МП"Денисенко может попытаться убедить Фанар в своей лояльности и сохранении УПЦ в орбите влияния Константинополя после получения автокефалии, но доверительных отношений с Варфоломеем у него не сложилось. Да и факты биографии "товарища Антонова" говорят сами за себя. По иронии судьбы, достичь цели всей своей жизни в одном шаге от нее Филарету мешает уже столь решительно и безоглядно пройденный путь", – резюмирует "Церквач".

Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Российский Патриархат рискует оказаться в полной изоляции – и сам это отлично понимает. Осознание этого толкает РПЦ на неожиданные и не вполне выгодные для Москвы союзы.

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

В середине сентября Вселенский патриарх Варфоломей в письме сообщил о назначении своих экзархов в Украине и подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии УПЦ уже начат.

В свою очередь в РПЦ уже пообещала разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ получит автокефалию. Кроме того, в РПЦ решили прекратить упоминать патриарха Варфоломея в молитвах. Константинопольская сторона отказалась решать вопрос путем диалога, считают в РПЦ. Тем самым Варфоломею развязали руки, считают эксперты: "Без Кирилла и компании Варфоломею будет намного проще решать поставленные задачи".

Напомним, всего за сутки сразу несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат сначала на митрополита Илариона (Алфеева), а затем и на патриарха Кирилла. Отмечается, что на первый взгляд эти инсайды выглядят как информационная атака – учитывая проблемный для России вопрос автокефалии для Украинской православной Церкви и конфликт с Вселенским Патриархатом.