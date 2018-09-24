Филарету готовят "свинью": в России сообщили о зраде Константинополя в вопросе автокефалии УПЦ

24 сентября 2018, 11:33

У Фанара появились сложности с выбором кандидатуры на роль главы единой Украинской поместной Церкви, пишет авторитетный Telegram-канал.

Патриарх Филарет
Варфоломей готовит Филарету "свинью" / УНИАН

В СМИ просачивается информация, что Константинополь готовит украинскому патриарху Филарету "свинью".

По данным Telegram-канала "Церквач", что прибывшие в Украину экзархи ищут способ объединить православных страны без участия Филарета (Денисенко). Такое впечатление сложилось у ряда епископов, которые с этими экзархами уже успели пообщаться.

При этом такое положение дел ставит под угрозу сам процесс предоставления Томоса, отмечает Telegram-канал. Ведь "как только Филарет в полной мере осознает исходящую от экзархов угрозу, он окажет им сопротивление".

Все это влечет за собой сложности с выбором кандидатуры на роль главы единой Украинской поместной Церкви, которая с одной стороны устраивала бы Константинополь, а с другой – рискнула бы пойти на конфликт с Филаретом. Пока что таковой не наблюдается. Да и сам процесс ее поиска грозит затянуться.

Читайте такжеТомос об автокефалии: Филарет рассказал о союзниках в УПЦ МП"Денисенко может попытаться убедить Фанар в своей лояльности и сохранении УПЦ в орбите влияния Константинополя после получения автокефалии, но доверительных отношений с Варфоломеем у него не сложилось. Да и факты биографии "товарища Антонова" говорят сами за себя. По иронии судьбы, достичь цели всей своей жизни в одном шаге от нее Филарету мешает уже столь решительно и безоглядно пройденный путь", – резюмирует "Церквач".

Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Российский Патриархат рискует оказаться в полной изоляции – и сам это отлично понимает. Осознание этого толкает РПЦ на неожиданные и не вполне выгодные для Москвы союзы.

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

В середине сентября Вселенский патриарх Варфоломей в письме сообщил о назначении своих экзархов в Украине и подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии УПЦ уже начат.

В свою очередь в РПЦ уже пообещала разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ получит автокефалию. Кроме того, в РПЦ решили прекратить упоминать патриарха Варфоломея в молитвах. Константинопольская сторона отказалась решать вопрос путем диалога, считают в РПЦ. Тем самым Варфоломею развязали руки, считают эксперты: "Без Кирилла и компании Варфоломею будет намного проще решать поставленные задачи".

Напомним, всего за сутки сразу несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат сначала на митрополита Илариона (Алфеева), а затем и на патриарха Кирилла. Отмечается, что на первый взгляд эти инсайды выглядят как информационная атака – учитывая проблемный для России вопрос автокефалии для Украинской православной Церкви и конфликт с Вселенским Патриархатом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
патриарх Филарет автокефалия Константинопольский Патриархат Патриарх Варфоломей автокефалия УПЦ экзархи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:17
В Киеве многоэтажку обстреляли из гранатомета
12:51
Украина призвала перенести переговоры по Донбассу из Минска
12:42
Солгала организаторам: у "Мисс Украина-2018" отобрали корону Видео
12:32
"Бесполезна и в Украине, и в Сирии". Госсекретарь США "прошелся" по России
12:06
Бог любит троицу: "друга Путина" Додона снова отстранили от должности президента Молдовы
12:03
Немецкие СМИ "пугают" крупнейшим церковным расколом из-за предоставления томоса УПЦ
11:55
Россия начала переброску истребителей и бомбардировщиков в аннексированный Крым
11:49
Девушка дня Instagram: модель с внушительным бюстом Линдси Кевитч Фото
11:47
Рабинович призвал голосовать за новые лица актуально
11:34
С небес - на землю. "Газпром" лишился мирового энергетического лидерства
11:33
Филарету готовят "свинью": в России сообщили о зраде Константинополя в вопросе автокефалии УПЦ Видео
11:32
СБУ вызвала Жириновского на допрос
11:07
Артисты Кремля: посол Украины в Италии отчитал власти Вероны из-за Порошенко
10:35
Киев парализован пробками
10:24
Радикалы с ножами и молотками жестоко избили львовских анархистов
10:10
"Не соответствует": СМИ узнали, что у "Мисс Украина-2018" решили отнять корону Фото Видео
10:02
Крушение российского Ил-20 в Сирии: СМИ узнали об ответных мерах Путина
09:57
Украинские кардиохирурги представили новый метод шунтирования новости компании
09:47
Венгрия обвинила украинские спецслужбы в "спецоперации против члена НАТО" Видео
09:12
Опубликовано фото перехвата российским истребителем украинского самолета
08:50
На дорогах – армагеддон, готовьте валерьянку: синоптики напугали прогнозом погоды на 24 сентября Видео
08:37
"Северный поток-2": Германия не намерена отказываться от газопровода - SZ
08:14
Партия политических импотентов и кастратов мнение
07:53
Гепрокурор Луценко подаст в отставку
07:23
Российский истребитель перехватил украинский самолет в Черном море
07:13
Покойного экс-солиста "Иванушек International" требуют объявить ненормальным
06:57
Украина разрушает шизофреническую мечту Путина мнение
06:41
Три опасных дня: астролог рассказал, чего ждать 24-26 сентября
06:15
"Запад заставили проснуться": международник объяснил, как Россия провоцирует новую холодную войну
05:42
В МОЗ рассказали, что делать при отравлении грибами
05:04
Грин-карта США: американцы нашли способ отпугнуть от своей страны бедных
04:28
Госсекретарь США Помпео высказался о пользе от действий России в Украине
04:01
В Минсоцполитики не смогли сосчитать будущих получателей субсидий в Украине
03:33
Светлана Тарабарова показала стройную фигуру после родов
02:59
Названа цена билета на Луну
02:17
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцем на борту
01:52
Сийярто требует защиты венгерского меньшинства Закарпатья и двойного гражданства Видео
01:28
Украинская община Португалии возмущена заявлением РПЦ о "гражданской войне" в Украине
00:58
"Танцы со звездами"-2018: кто покинул проект в пятом прямом эфире Видео
00:29
В ВМС заявили об "опасных инцидентах" с Россией во время прохождения кораблей в Азовском море Фото Видео
00:02
Ратаковски обнажила грудь в сексуальном пиджаке: опубликовано фото
23 сентября, воскресенье
23:57
Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса
23:35
Российский финансист назвал условие, чтобы "Путина в Кремле давно не было"
23:33
В Волновахе машина патрульной полиции сбила женщину
22:58
"С ножами и телескопами". Во Львове ультраправые порезали анархистов из-за фашизма Видео
22:55
"Одна страна, одна цель, один Бог": Турчинов призвал христианские конфессии Украины объединиться "ради Украины"
22:13
"Не допустим доминирования России на море". Турчинов дал указания военно-морскому флоту Видео
21:52
Расследованием стрельбы по активисту в Одессе занялась СБУ - полиция
21:35
Катастрофа российского Ил-20 в Сирии: Израиль ответил на повторные обвинения России
21:12
В ЕС охарактеризовали работу НАБУ "в непростой среде" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять