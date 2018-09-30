Глава МИД Британии пообещал покончить с российскими агентами в стране

Британия таким образом направит послание России / Фото: Reuters

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что поставил себе цель - покончить с агентурой Государственного разведывательного управления в стране. У нынешнего правительства есть послание Москве.

"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - подчеркнул Хант, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, передает агентство Reuters.

Министр отметил, что с сетью ГРУ в государстве будет покончено в самом скором времени.

Напомним, ранее издание The Insider и международная группа расследователей Читайте такжеОтравление Скрипалей: Британцы "вычислили" третьего подозреваемогоBellingcat сообщили, что один из подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Руслан Боширов" на самом деле является полковником российской военной разведки и героем России Анатолием Чепигой. Позднее личность Чепиги подтвердили его односельчане.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергала категорически.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.