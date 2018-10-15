"Ангел смерти", "Глас сатаны" или "ВВЖ": Жириновский предложил названия для новых российских ракет

Владимир Жириновский / Reuters

Эксцентричный, эпатажный и скандальный политик, лидер фракции "ЛДПР"в Госдуме РФ Владимир Жириновский предложил сразу несколько названий для нового ракетного вооружения России, которое якобы сможет "закрыть от полетов небо в любой стране".

"Поэтому, пользуясь случаем, хочу напомнить, что я свои варианты в Минобороны уже направлял. Название для такого сверхмощного оружия должно внушать врагам страх. Это может быть не С-600 или С-700, а "Сокрушение" или "Всесокрушающий", "Без пощады", "Молниеносный", "За упокой", "Адская карусель", "Неумолимый", "Ангел смерти", "Глас сатаны" или "Геенна огненная". Можно назвать ракету и ВВЖ. Я один из самых известных русских политиков за границей и всегда выступаю за жесткую внешнюю позицию России, в Совете Европы хорошо помнят мои выступления, когда я ездил на заседания ПАСЕ, поэтому это будет вполне уместно", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Жириновский предложил вернуть на карту "Русское море" и добавить "Русский восток".