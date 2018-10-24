Племянница отравленного в Англии Скрипаля опасается за свою безопасность и жизнь

Виктория Скрипаль / "Комсомольская правда"

Из-за громкого международного скандала с отравлением нервно-паралитическим веществом "Новичок" экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери его живущая в РФ племянница Виктория Скрипаль не чувствует себя в безопасности и боится за свою жизнь.

Об этом сообщают российский портал "Известия". По словам Виктории Скрипаль, она опасается, что все причастные к отравлению ее дяди и кузины могут быть крайне заинтересованы в том, чтобы она не высказывалась публично на эту тему.

Также женщина добавила, что с того момента, как британские правоохранители публично обвинили "Александра Петрова" (Александра Мишкина) и "Руслана Боширова" (Анатолия Чепигу) в причастности к отравлению в Солсбери, у нее полностью пропали возможности связаться с потерпевшими родственниками.

Напомним, 6 октября журналисты из международной расследовательской группы Bellingcat анонсировали публичное объявление настоящих паспортных данных "Александра Петрова", еще одного подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Им оказался выпускник Военно-Медицинской академии Александр Мишкин. Ранее расследователи раскрыли личность первого подозреваемого в осуществлении отравления − "Руслана Боширова", который оказался офицером российской военной разведки (ГРУ) в чине полковника и Героем России Анатолием Чепигой.Позже появилась информация о том, что он принимал участие в эскалации событий на Майдане, а также помогал с бегством тогдашнему президенту Виктору Януковичу.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления неизвестным веществом 4 марта нынешнего года. Власти Великобритании позже объявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества "Новичок", разработанного в России. В Кремле все обвинения в покушении категорически отвергают.