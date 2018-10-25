Журналист спрогнозировал безрадостные для России последствия новой гонки вооружений

Виталий Портников / "Главред"

Гонка вооружений с участием Москвы, которая может быть спровоцирована выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), надорвет Россию.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в интервью Ukrlife.tv.

"Американцы понимают, что Россия нарушает этот договор. И они могут действовать двумя путями - просто его разорвать, что развязывает им руки, или заставить РФ его соблюдать. В этом нет ничего нового, потому что еще администрация (Барака) Обамы обвиняла Москву в нарушении ДРСМД... Президент (Дональд) Трамп ничем не рискует. Если Москва в нее (гонку вооружений. - Прим.) включится, хотя (Владимир) Путин может просто не прийти на дуэль, это Россию надорвет. Как, например, гонка вооружений, навязанная Советскому Союзу Рональдом Рейганом, надорвала СССР", - сказал Портников.

По его словам, Европа, в частности, Германия, которая сегодня выступает против разрыва ДРСМД, может только выиграть от расторжения соглашения.

"Тогда могут произойти необратимые изменения. Эти изменения, они не пугали Рейгана, не пугали (Маргарет) Тэтчер, но они пугали немецких канцлеров. В результате Германия получила от этих изменений больше, чем любая другая страна современного мира - от краха СССР... Крах Союза помог воссоединению Германии", - отметил журналист.

Ранее схожее мнение высказал политолог Сергей Таран. Он считает, что в погоне за США, которые в случае выхода из ДРСМД начнут создавать новые ракеты, Россия будет только истощать свою малоконкурентную экономику.

"За поребриком встанет вопрос выбора - или оказаться в советском раю, с дефицитом и изоляцией, или - в раю с недавно озвученным сценарием Путина", - сказал Таран.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.