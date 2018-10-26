"Не было мук и боли": сын Караченцова рассказал о смерти знаменитого актера

Николай Караченцов с семьей / 24smi.org

Благодаря медикаментозной помощи врачей знаменитый актер Николай Караченцов, скончавшийся в реанимации 62-ой московской больницы, уходил легко, не испытывая никаких муки или физической боли.

Как рассказал сын Караченцова Андрей, он навестил отца в больнице вчера поздно вечером, пишет Telegram-канал Mash.

"Вчера мне удалось папу навестить, правда, в реанимационном отделении. Вчера в 11 часов ночи я к нему подъехал, а сегодня утром его не стало. Успел вчера вечером с ним пообщаться", - говорит сын Николая Караченцова.

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В то же время Андрей Караченцов рассказал, что актеру в больничной палате было достаточно тяжело, ведь ему мешала кислородная маска.

"Он открывал глаза, видел, что я приехал. Видно было, что ему как-то приятно и спокойнее стало от моего приезда. Ему было тяжело говорить, но он открывал глаза. Он даже пытался что-то сказать, но была маска на лице, которая подавала кислород. Поэтому, конечно, сказать четко что-то ему было сложно, но в любом случае мы друг друга поняли", - рассказал Андрей Караченцов.

Напомним, ранее звезды и знаменитости отреагировали на смерть Николая Караченцова.