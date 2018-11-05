Журналистка CNN назвала Трампа "расистской свиньей" в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Политический обозреватель CNN Анна Наварро в прямом эфире дважды в течение нескольких минут обозвала президента США Дональда Трампа "расистской свиньей".

Так, в ходе обсуждения риторики Трампа в студии телеканала, Наварро заявила, что считает президента США расистом.

"Он назвал мексиканцев преступниками и насильниками, а Сальвадор и Гаити - с*аными дырами. Запишите меня в категорию людей, которые считают Трампа расистом. Он говорил очень много расистских вещей. Он расисткая свинья", - сказала она.

После того, как ей попытались возразить и призвали к дискуссии о миграционной политике американского лидера, Наварро снова сказала: "Он расистская свинья!"

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его старания наладить ситуацию вокруг Корейского полуострова, то мир сегодня был бы в состоянии ядерной войны.

"Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас (с главой КНДР Ким Чен Ыном. - Прим.) все хорошо", - отметил он.