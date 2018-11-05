Ответ Чемберлену: РПЦ пообещала Константинополю начать открывать приходы за рубежом

РПЦ замахнулась на повышение влияния за рубежом / "Православие"

Российская православная церковь заявила о намерении открывать дополнительные приходы за рубежом - якобы, такие просьбы выражают "многочисленные зарубежные верующие" церкви из-за действий Константинопольского патриархата в Украине.

"В нынешней ситуации, когда Константинопольский патриархат вступил в общение с лишенным священного сана и монашества бывшим митрополитом Филаретом, на которого наложили анафему, он сам таким образом стал на путь раскола, отождествить себя с раскольниками", – заявил руководитель Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Венский и Будапештский Антоний, пишет ТАСС.

Московский церковник утверждает, что "множество верующих" РПЦ, которые ранее за границей посещали приходы Константинополя "направляют большое количество обращений на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла".

"Они просят, чтобы РПЦ заботилась о наших соотечественниках, проживающих в разных уголках Земли, направляла бы священников, организовывала приходскую жизнь с тем, чтобы наши прихожане не были лишены пастырской опеки и возможности участвовать в церковных таинствах",– добавил архиепископ.

Читайте такжеГлава РПЦ впервые раскрыл подробности разговора с Варфоломеем по УкраинеПрезидент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле в субботу, 3 ноября, подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - заявил Порошенко.

Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также изменить название УПЦ Московского патриархата на "Русскую православную церковь в Украине".

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).