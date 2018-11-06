"Гарантированно окажутся вместе": в Кремле назвали новое место встречи Путина и Трампа

Встреча G20 должна стать и местом встречи Путина и Трампа / Reuters

В Кремле назвали новое место встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после отмены их встречи, которая планировалась на 11 ноября в Париже. Новым местом встречи, которое, по идее отменить уже будет нельзя, станет саммит G20 в Аргентине.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Причем Песков утверждает, что в Аргентине главы РФ и Штатов "гарантированно окажутся вместе".

Причиной отмены, как сообщалось, стала просьба президента Франции Эммануэля Макрона: тот не захотел, чтобы переговоры лидеров РФ и США "затмили" собой праздничные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

Песков все равно нашел повод для позитива: "Но "на ногах" так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться уже с уже с тем, чтобы обстоятельно поговорить".

Читайте такжеВстретятся ли Порошенко и Путин в ПарижеРанее сообщалось, что Путин хочет встретиться с Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Однако уже 6 ноября Трамп вдруг оказался не уверен во встрече с Путиным в Париже. Американский президент предположил, что они могут встретиться в другом месте.

Позднее в Кремле подтвердили, что Трамп и Путин в Париже встречаться не будут. "График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. В частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.