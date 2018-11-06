"Пересекутся "на ногах": в Кремле нашли, чем утешиться после отмены встречи Путин-Трамп

В Кремле нашли позитив в отмене встречи Путин-Трамп / GettyImages

В Кремле нашли позитив в отмене встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая планировалась на 11 ноября в Париже.

Причиной отмены, как сообщалось, стала просьба президента Франции Эммануэля Макрона: тот не захотел, чтобы переговоры лидеров РФ и США "затмили" собой праздничные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

В Кремле отчасти подтвердили это сообщение, составлявшись при комментировании отмены встречи на "очень насыщенную повестку дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятия".

Читайте такжеВстретятся ли Порошенко и Путин в Париже"В Париже действительно будет много глав государств и правительств, и такая очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятия, поэтому действительно пока сошлись на том, что там будет затруднительно сделать полноформатную встречу", — цитирует RT пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Тем не менее, Песков нашел и повод для позитива: "Но "на ногах" так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться уже с уже с тем, чтобы обстоятельно поговорить".

Ранее сообщалось, что Путин хочет встретиться с Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Однако уже 6 ноября Трамп вдруг оказался не уверен во встрече с Путиным в Париже. Американский президент предположил, что они могут встретиться в другом месте.

Позднее в Кремле подтвердили, что Трамп и Путин в Париже встречаться не будут. "График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. В частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.