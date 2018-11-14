Ветерана АТО нашли повешенным в лесу на окраине Варшавы

Марьян Малявский / "Нова"

В селе Золотники (Теребовлянский район, Тернопольщина) похоронили 28-летнего ветерана АТО Марьяна Малявского (позывной "Марик"), которого ранее обнаружили повешенным в лесу на окраине Варшавы.

Как сообщает портал "Нова", молодой мужчина внезапно пропал и три дня не приходил на работу. Польской полиции понадобилось всего несколько часов, чтобы отыскать пропавшего.

"Во Львове было трудно найти работу, поэтому отправился за границу. Был в Польше около года. Работал в гостинице в Варшаве. Когда несколько дней он не пришел на работу, начали его поиски. Полиция нашла его на обочине в посадке неживым. Мать парня ехала опознать его тело, надеялась, что произошла какая-то ошибка", − рассказала знавшая Малявского волонтер Елена Живко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский заробитчанин повесился в польской больнице.