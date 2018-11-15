"Боюсь этого пи*деца": Российский комик рассказал о будущем РФ

Илья Соболев / ktotakoj

Известный российский комик-стендапер Илья Соболев попытался дать прогноз по поводу того, что будет происходить с Россией через десять лет.

Причем в интервью журналисту/видеоблогеру Юрию Дудю он прямо признался, что будущее РФ его пугает.

"Каждый день я читаю новости и ни одна из них не про то, что что-то улучшилось. Каждая новость о том, что что-то уменьшилось, что-то сломалось, а что-то не получилось. Если смотреть из далека, то это идет уже долго. Я боюсь, что это будет продолжаться каждый день. Боюсь этого пи*деца", - говорит Соболев.

Смотреть с 1.49.15

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный российский комик Александр Гудков рассказал о "магии Путина".