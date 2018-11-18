Фермеры из Бельгии и Нидерландов контрабандой отправляют продукцию в Россию

Фрукты из Европы, несмотря на санкции, продаются в России / Фото: De Volkskrant

Благодаря коррупционным схемам фермеры из Бельгии и Нидерландов делают крупные поставки фруктов в Россию, несмотря на санкции.

Как сообщает издание De Volkskrant, продукция поставляется в Россию транзитом через Беларусь и Литву по африканским сертификатам, которые были оформлены незаконно. В документах указано, что фрукты произведены в странах Африки, затем были завезены в Европу, а уже оттуда направляются в Россию.

В результате применения этой схемы контрсанкции не затронули около половины объема торговли фруктами, которая ежегодно приносит фермерам доход в 56 миллионов евро.

Восточноевропейская организация Globsec констатирует, что через Беларусь в РФ доставили санкционных товаров на 2,4 миллиарда евро.

Напомним, МИД Польши выступило против возведения в Волынской области плантаций малины, поскольку польские фермеры заявляют о возможных негативных последствиях для ягодного бизнеса в Украине.