Автокефалия УПЦ: Вселенский патриарх обратился с призывом к Румынской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

C призывом способствовать становлению единой Украинской православной церкви обратился Вселенский Патриарх Варфоломей к иерархам Румынской православной церкви.

"В эти дни по настоятельной просьбе церковных органов в Украине, которые на протяжении многих лет пытаются, получить церковное тело... в связи с этим, принято синодальное решение даровать Киеву - древней церковной области Константинополя - Автокефалию... Я уверен, что румынская православная церковь будет участвовать в сохранении единства и праведности церкви", - говорится в послании Вселенского Патриарха.

Как подчеркивается в обращении, этот шаг направлен на разрешение канонических расколов в православном мире.

Кроме того, Вселенский патриарх также напомнил, что существует 14 автокефальных православных церквей, девять из которых получили автокефалию Православной Церкви, а некоторые и Патриаршее достоинство, сообщается на сайте Румынской православной церкви.

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Восемь из них, "в том числе Румынской Православной Церкви, часть самого тела Матери-Церкви Константинопольской".

Напомним, ранее в Сербской церкви заявили о смуте и раскольниках в Украине.

Накануне патриарх УПЦ КП Филарет заявил о том, что после получения Томоса об автокефалии в Украине не останется "московского духа".

Ранее президент Петр Порошенко заявил о том, когда Украине со стороны Константинополя будет предоставлен Томос об автокефалии украинской церкви.