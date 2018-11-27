"Кремль в непонятках": российская оппозиционерка раскрыла цель агрессии на Азове

РФ могла пойти на агрессию против Украины на Азове, чтобы отвлечь внимание россиян от экономического кризиса, полагает оппозиционерка / GettyImages

Российский оппозиционный политик Ольга Курносова считает, что РФ могла пойти на агрессию в отношении украинских судов в Азовском море для отвлечения внимания россиян, в частности, от затяжного экономического кризиса.

Власть России теряет управление страной, рассказала политик в комментарии Обозревателю.

По ее словам, в стране "происходит много того, с чем Кремль просто перестает понимать, как справляться".

"Самое первое, что приходит в голову — это отвлечение россиян от того, что происходит в России. А там происходит затяжной экономический кризис, потеря управляемости… Там происходит беспрецедентное падение рейтинга самого Путина (президент Владимир Путин — Ред.)…", — отметила собеседница.

Оппозиционерка полагает, что российским властям выгоден очередной виток агрессивной риторики, чтобы забить все СМИ украинской тематикой.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение. В понедельник, 26 ноября, президент подписал указ о вводе в стране военного положения.