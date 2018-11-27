"Кремль в непонятках": российская оппозиционерка раскрыла цель агрессии на Азове

27 ноября 2018, 03:52

Властям РФ выгодно, чтобы СМИ страны были забиты украинской тематикой, отметила политик.

Оппозиционерка полагает, что Россия могла пойти на агрессию против Украины на Азове, чтобы отвлечь внимание россиян от экономического кризиса
РФ могла пойти на агрессию против Украины на Азове, чтобы отвлечь внимание россиян от экономического кризиса, полагает оппозиционерка / GettyImages

Российский оппозиционный политик Ольга Курносова считает, что РФ могла пойти на агрессию в отношении украинских судов в Азовском море для отвлечения внимания россиян, в частности, от затяжного экономического кризиса.

Власть России теряет управление страной, рассказала политик в комментарии Обозревателю.

По ее словам, в стране "происходит много того, с чем Кремль просто перестает понимать, как справляться".

"Самое первое, что приходит в голову — это отвлечение россиян от того, что происходит в России. А там происходит затяжной экономический кризис, потеря управляемости… Там происходит беспрецедентное падение рейтинга самого Путина (президент Владимир Путин — Ред.)…", — отметила собеседница.

Оппозиционерка полагает, что российским властям выгоден очередной виток агрессивной риторики, чтобы забить все СМИ украинской тематикой.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение. В понедельник, 26 ноября, президент подписал указ о вводе в стране военного положения

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Россия агрессия Кремль Азовское море Ольга Курносова
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