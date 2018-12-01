Говорили об Украине. В Кремле сообщили о встрече Путина с Макроном

Владимир Путин на саммите G20 поговорил с Эммануэлем Макроном / Reuters

В столице Аргентины Буэнос-Айресе президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон поговорили о ситуации в Украине и Сирии.

Российский и французский лидеры встретились на полях саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20), говорится на сайте Кремля.

Во время мероприятия Макрон сказал, что хотел бы обсудить тему выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

"…нам еще есть что обсудить, где совместно поработать… В частности, это касается ситуации в Сирии… И, естественно, это касается ситуации в Украине, особенно с учетом событий последних нескольких дней…", — заявил президент Франции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе на саммите G20. Позже американский лидер отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.