Трюдо рассказал о просьбе к Путину по конфликту в Азовском море

Джастин Трюдо на саммите G20 попросил Владимира Путина освободить взятых в плен украинских моряков / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в пятницу, 30 ноября, утром в столице Аргентины Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20) поговорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путины.

Трюдо заявил, что попросил главу РФ освободить взятых в плен россиянами украинских моряков и дать возможность судам свободно передвигаться в Азовском море, сообщает УНИАН со ссылкой на его слова, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита.

"Я воспользовался моментом, чтобы непосредственного поговорить с президентом Путиным с целью давления на него в связи с нашей озабоченностью относительно ситуации в Азовском море и судьбы украинских моряков, которые были взяты в плен…", — отметил чиновник.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против РФ в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море. Позже в Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря.

После этого министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия фактически заблокировала Мариупольский и Бердянский порты в Азовском море, в очередях на выход и вход находились 35 судов. Чиновник добавил, что движение судов осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.