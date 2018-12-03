Трамп дал "пощечину" дипломатии России — эксперт

3 декабря 2018, 08:12

Президенту США будет выгодно давить на российского лидера, считает аналитик.

Эксперт полагает, что Дональд Трамп фактически дал пощечину российской дипломатии
Дональд Трамп фактически дал пощечину российской дипломатии, полагает эксперт / GettyImages

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с главой РФ Владимиром Путиным очень унизительным образом — написал твит, для российской дипломатии это тяжелый удар, фактически пощечина.

Для американского лидера его российский коллега становится "слишком токсичным", поэтому они вряд ли будут снова проводить большие двусторонние встречи, рассказал эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц Обозревателю.

По мнению собеседника, Трампу будет выгодно давить на Путина новыми санкциями.

"В ближайшие месяцы будут результаты расследования комиссии Мюллера (директор ФБР Роберт Мюллер; результаты расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США — Ред.), будут проходить президентские выборы в Украине (запланированы в 2019-м — Ред.), а с мая начинается уже следующая президентская кампания в США. Шансов на то, что Трамп и Путин будут встречаться, фактически не осталось", — полагает аналитик.

  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters
  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters
  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters
  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters
  • Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" Reuters

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20). Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Позже Рада одобрила введение в Украине военного положения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
дипломатия Дональд Трамп пощечина Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:03
"Относительно хорошая новость": промоутер рассказал о состоянии нокаутированного Гвоздиком Стивенсона
09:00
В УЕФА утвердили регламент нового клубного еврокубка
08:38
Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине перед Новым годом Видео
08:33
Невыносимая тяжесть зрады. "Книга рекордов Гиннесса" назвала Севастополь "российским": опубликовало фото
08:12
Трамп дал "пощечину" дипломатии России — эксперт Фото Видео
08:05
Украина деоккупирует Донбасс сосисками мнение
07:47
Погибшую Марину Поплавскую Порошенко решил наградить Видео
07:22
"Советник Порошенко тиражирует фейки": Семенченко пролил свет на свое "задержание"
07:14
Политолог рассказал, грозит ли Путину Майдан
06:56
Подарки дедушки Путина: Новый год будет суровым не по-детски мнение
06:34
Неделя изнасилований: астролог составил гороскоп на 3-9 декабря
06:14
Последний день перед концом света: уфологи назвали дату апокалипсиса
05:57
"Может утонуть или отравиться": астролог составил гороскоп для Олега Ляшко
05:26
"Военная операция": эксперт назвал цель российской агрессии в Керченском проливе Видео
04:57
Порошенко рассказал о непонимании Путина никем в мире
04:31
Светлана Лобода рассказала о жизни после операции Видео
04:11
Названы лучшие отцы по знаку Зодиака Видео
03:40
Волонтер рассказал, за кого "проголосует" Путин на выборах президента Украины-2019
03:11
Группа "Аквариум" перенесла тур по Украине из-за запрета вьезда россиянам Видео
02:45
"Сосочки торчат": Даша Астафьева покрасовалась в наряде без белья Видео
02:07
Экс-депутат Госдумы назвал варианты выхода из шаткой ситуации в Керченском проливе Видео
01:35
Волонтер объяснил, зачем России "Л/ДНР" Видео
00:54
Журналисты "спалили" встречу церковника УПЦ МП и российского разведчика Видео
00:39
Кива и Бирюков заявили о задержании в Грузии нардепа Семенченко - СМИ
00:01
Счастливчики Водолеи и неудачники Раки: гороскоп для всех знаков на декабрь-2018
02 декабря, воскресенье
23:50
В Швеции возле военной базы со стрельбой задержали двоих иностранцев
23:23
Иран будет продолжать ракетные испытания
22:48
Глава Пентагона прокомментировал нападение России на украинские корабли
22:16
В Кривом Роге избили вооруженного топором грабителя-"тигра" Видео
21:59
Журналисты-шпионы РФ в Британии: появилась реакция российского посольства
21:41
Порошенко призвал украинцев держать порох сухим
21:24
В России вышел на испытания первый "Борей-А"
20:45
Супрун попросила украинцев собрать аптечки на время военного положения
20:15
Порошенко поздравил иудеев с праздником Хануки и напомнил им о российской агрессии
19:52
Путин объявил захваченные украинские катера "подарком от США"
19:29
В российском МИД считают Россию защитницей Европы от украинской агрессии
19:14
"Пропитая рожа": Шнуров ответил на слова о фанатах-лохах стихотворением
18:56
Лавров нашел "украинский след" в отмене встречи Трампа и Путина на G20
18:50
Журналист подслушал личный разговор Макрона с саудовским принцем
18:34
Трамп и Путин могут встретиться на следующем саммите G20 - Кремль
18:12
Российские журналисты попытались проникнуть на военную базу в Британии
17:55
Военное положение в Украине: иностранным журналистам дали инструкцию, как попасть в Крым Видео
17:28
"Молись за Украину": в Венгрии украинского футболиста ждет наказание за патриотическую надпись Видео
17:23
В Париже "желтые жилеты" повредили Триумфальную Арку
17:02
Порошенко пожаловался на "игнор" Путина
16:52
"Пьяная мразь": под Днепром сепаратист разорвал зубами флаг Украины Видео
16:28
"Самая сильная сборная": Шевченко оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2020
15:59
Янукович загорелся желанием сказать последнее слово
15:32
Стало известно обвинение, предъявленное задержанным в Тбилиси украинцам
15:05
Поклонников Шнурова обвинили в "лоховстве"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять