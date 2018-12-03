Трамп дал "пощечину" дипломатии России — эксперт

Дональд Трамп фактически дал пощечину российской дипломатии, полагает эксперт / GettyImages

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с главой РФ Владимиром Путиным очень унизительным образом — написал твит, для российской дипломатии это тяжелый удар, фактически пощечина.

Для американского лидера его российский коллега становится "слишком токсичным", поэтому они вряд ли будут снова проводить большие двусторонние встречи, рассказал эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц Обозревателю.

По мнению собеседника, Трампу будет выгодно давить на Путина новыми санкциями.

"В ближайшие месяцы будут результаты расследования комиссии Мюллера (директор ФБР Роберт Мюллер; результаты расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США — Ред.), будут проходить президентские выборы в Украине (запланированы в 2019-м — Ред.), а с мая начинается уже следующая президентская кампания в США. Шансов на то, что Трамп и Путин будут встречаться, фактически не осталось", — полагает аналитик.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки" (G20). Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Позже Рада одобрила введение в Украине военного положения.