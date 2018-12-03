Быть иль не быть: в Кремле рассказали о переговорах Порошенко и Путина

В Кремле рассказали о переговорах Порошенко и Путина

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко, что после инцидента в Керченском проливе тот сразу же попытался связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает данный факт.

"Я могу вам только подтвердить, что действительно до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было. И в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни, такого разговора не планируется", — цитирует Пескова RT.

Читайте также"Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем жеРанее Песков прокомментировал слова Порошенко о планах РФ захватить Мариуполь и Бердянск. По мнению пресс-секретаря российского президента, это "еще одна попытка провоцировать напряженность".

Вечером 27 ноября Петр Порошенко сообщил, что после захвата судов ВМС ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос. "Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным — мы не получили ответа", — сказал он.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Порошенко запрашивал телефонный разговор с Путиным, однако с учетом целого ряда факторов такая беседа не состоялась. "Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос — был, а разговора не было", — сказал Ушаков.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

Как сообщалось, Россия выдвинула официальные обвинения захваченным в Керченском проливе украинским морякам. Всем военнослужащим выдвинуто одинаковое обвинение.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.