Глава британской разведки назвал Россию врагом Запада

Алекс Янгер - один из самых непубличных людей в британском правительстве / Голос Америки

В Британии заявили, что Россия стала страной, которая не видит себя вне "постоянного противостояния с Западом". При этом Запад не относится к ней взаимно.

"Я должен подчеркнуть, что хотя российское государство пытается нас дестабилизировать, мы не хотим дестабилизировать Россию. Мы не ищем обострения", - заявил руководитель британской службы внешней разведки МІ6 Алекс Янгер, передает Голос Америки.

Однако при этом Янгер добавил, что ему хотелось бы, чтобы Россия "или любое другое государство с намерениями подорвать наш образ жизни, не недооценивало нашу решимость, или возможности, которые есть у нас или наших союзников".

Читайте такжеСкрипаль поддержал аннексию Крыма и назвал украинцев "овцами" - The GuardianОтмечается, что Янгер - довольно непубличная фигура; это его второе публичное выступление со времени назначения на должность в 2014 году.

Упомянул Янгер и об отравлении Скрипалей в Солсбери в марте этого года.

"Российское государство применило химическое оружие военного образца на территории Великобритании... Мы намерены подвести российское государство к выводу, что какие бы выгоды оно не видело в таких действиях, они не стоят риска", - подчеркнул Алекс Янгер.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.