Новость о смерти Жан-Люка Годара оказалась фейком

Жан-Люк Годар / Reuters

Сообщение о смерти франко-швейцарского кинорежиссера Жана-Люка Годара оказалось фейком,

Как сообщает "Газета.Ru", аккаунт, в котором было опубликована первая новость, уже удален.

Издание отмечает, что впервые сообщение о смерти 88-летнего классика мирового кино появилось в твиттер-аккаунте под именем Карин Келлер-Суттер, автор ссылался на министерство культуры Франции.

Напомним, в октябре Жан-Люк Годар отказался посетить Россию из-за Олега Сенцова.

Режиссера пригласили в "Эрмитаж", однако он направил письмо руководству музея, в котором поблагодарил за приглашение, но отказался его принять из-за ситуации вокруг украинского кинорежиссера.

Жан-Люк Годар снял фильмы "На последнем дыхании", "Женщина есть женщина", "Карабинеры" и др. Всего Годар за свою карьеру снял более 70 фильмов. Режиссер был награжден целым рядом премий и призов, включая "Золотой медведь" в 1965 году, "Золотой лев" в 1983 году, почетный "Оскар" в 2011 году.