В Пентагоне оценили вероятность военного ответа на агрессию России в Керченском проливе

В Пентагоне отреагировали на агрессию РФ / Reuters

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил о том, что Америка не рассматривают возможность военного ответа на действия России в Азовском море и Керченском проливе.

По его мнению, международное сообщество обязано отреагировать в иной форме на действия России, передает The Washington Post.

"Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на [инцидент] в Азовском море", — заявил Данфорд.

Напомним, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил о том, что международное сообщество должно отреагировать на агрессию России в Керченском проливе, а в качестве ответа рассматривается военная сила.

25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

Оккупанты также захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.