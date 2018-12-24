"Будет только жестче": Эксперты спрогнозировали, как в 2019-м санкции повлияют на Россию

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В 2019-м давление стран Запада на Российскую Федерацию всерьез увеличится - в том числе сохранятся и секторальные санкции против РФ по "украинскому пакету".

Такого мнения придерживается, в частности, эксперты "Российского совета по международным делам" (РСМД), сообщает "КоммерсантЪ". Основные авторы документа — программный директор РСМД Иван Тимофеев и эксперт Владимир Морозов. Они утверждают, что в сложившейся международной обстановке "локальные и периферийные кризисы могут иметь чрезвычайно высокие последствия для России".

"В 2018 году среди "черных лебедей" пальму первенства авторы отчета уверенно отдают "делу Скрипалей". Инцидент в Солсбери, по их словам, не привел к формированию механизмов кризисного регулирования, способных справляться с такими проблемами.

Читайте такжеЕвросоюз официально продлил экономические санкции против РоссииБолее того, он создал почву для новых инцидентов", — написали журналисты.Кроме того, авторы доклада подчеркивают, что антироссийские санкции в 2019-м в немалой степени будут определяться и положением дел в Украине. Предполагается, что в будущем году снизится уровень стабильности в зоне военного конфликта на Донбассе, почему и введенные Западом секторальные санкции сохранятся в полной мере.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новые аналитики рассказали о худшем сценарии для экономики РФ из-за санкций.