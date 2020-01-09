"Лесбы с разорванными кулаками дырами": в Сети возмутились девушкам со страпоном в тренажерке

Момент похабной тренировки / скриншот из видео

В Сети опубликовали видео того, как в США в одном из тренажерных залов девушки выполняют упражнения с использованием ни много, ни мало - страпона.

Во время выполнения одной из девушки упражнения "ягодичный мостик" ее тренерка использует в качестве утяжелителя "блины". Но нанизывала она их на страпон в промежности подопечной.

Пользователи Сети, естественно, не прошли мимо таких передовых методик в фитнесе и обильно высказались в комментариях к видео.

"Это п*здец - вот это фантазия у девчонок", "Тупые лесбы с разорванными кулаками дырами", "Надо попробовать, однозначно. Но если серьезно, то куда, бл*ядь, руководство и администрация зала смотрит", - написали пользователи.

Напомним, ранее в Одессе во время предвыборного концерта с неба упал фаллоимитатор.