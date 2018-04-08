Как собрать пасхальную корзину по-украински в Иерусалиме

Уже 8 апреля православные отмечают Пасху-2018.

У этого праздника немало традиций. К примеру, у украинцев принято собирать на праздник пасхальную корзину.

На святой земле в Иерусалиме, где и воскрес Иисус Христ, о такой традиции слышали разве что те, кто переехал из бывшего Советского Союза.

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ТСН попыталась найти в Израиле сало, колбасу, кагор, пасху и яйца.

Напомним, брать с собой в церковь на Пасху можно далеко не все продукты. А некоторые – можно брать только при условии, что святить их человек будет в церковном дворе, а в сам храм заносить воспрещается. Подробнее читайте в материале "Главреда" Что святят на Пасху.