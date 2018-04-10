Химатака в Сирии. Reuters узнало о варианте ответного военного удара

В ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума Соединенные Штаты рассматривают вариант международного военного удара.

Целями, по которым могут быть нанесены удары, могут стать объекты, связанные с программой химоружия в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

Возможной целью может стать аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС, говорят опрошенные эксперты.

"Это зависит от того, насколько они [США] серьезны", — приводит агентство слова старшего научного сотрудника вашингтонского института ближневосточной политики (Tahrir Institute for Middle East Policy) Хассана Хассана.

Reuters напоминает, что Белый дом в заявлении от 4 марта определил Хмеймим как отправную точку для бомбардировок российскими ВКС пригорода Дамаска (Восточной Гуты), обвинив тем самым Москву в игнорировании резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии.

Белый дом, Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать конкретные варианты ответа на предполагаемую химатаку, отмечает агентство.

Напомним, США заявили об ответственности Россию за химатаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Такого же мнения придерживаются Великобритания и Франция.