"Встретили достойного противника": США признали, что недавно убили "пару сотен" россиян в Сирии

Несколько недель назад в Сирии погибли "пара сотен" россиян.

С таким заявлением во время слушаний в Сенате выступил бывший директор ЦРУ и нынешний госсекретарь США Майк Помпео, пишет "Медуза". "Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты", — заявил он.

Таким был его ответ на вопрос о возможном усилении Белым домом антироссийских санкции. Столкновение с россиянами в Сирии он привел как пример действий администрации США по сдерживанию России, наряду с высылкой 60 дипломатов.

Предполагается, что экс-глава ЦРУ имел в виду бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля. По данным СМИ, там могли погибнуть и пострадать десятки или сотни российских наемников, однако ранее США этого официально не признали.

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Ранее Помпео заявил, что эра "мягкой политики" в отношениях с Россией подошла к концу. По его мнению, лояльность США к РФ м ни к чему хорошему не привела.

Как сообщалось, посол России в Ливане Александр Засыпкин отметил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

А в В Белом доме не отрицают вероятности удара по российским вооруженным силам в Сирии. Так, президент США Дональд Трамп предупредил Москву о ракетных ударах, заявив что "прилетят отличные, и новые, и "умные" ракеты.

Напомним, частная разведка США назвала варианты ракетных ударов по Сирии. По мнению экспертов, на этот раз атака со стороны Штатов могла бы иметь более широкий охват.