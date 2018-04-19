"Депутаты Госдумы – в роли школьников-онанистов": кто сидит в Telegram и во сколько обходится его блокировка

На этой неделе из 12 членов комитета Госдумы по информационной политике по меньшей мере шесть депутатов использовали заблокированный в России Telegram.

Такие данные опубликовал Telegram-канал "Методичка". Так, онлайн периодически бывает глава комитета Леонид Левин. По его словам, в мессенджер он заходит, чтобы "понимать самому себе, как исполняется законодательство".

Из других членов комитета в онлайн-посещении Telegram недавно были замечены депутаты Евгений Ревенко, Антон Горелкин, Андрей Свинцов, Вадим Деньгин, Александр Ющенко.

В частности, депутат Ревенко заходил в Telegram во вторник вечером. Как он объяснил, мессенджером он "особо не пользуется", а просто "заходил проверить, работает ли он".

"Драма "Незадачливая блокировка". Режиссер – А.Жаров, депутаты Госдумы – в роли школьников-онанистов, которые, смущаясь, начинают неумело оправдываться и спешно натягивать штаны, когда в комнату неожиданно заходит кто-то из взрослых", – отмечает Telegram-канал.

В свою очередь издание "Коммерсант" сообщило, что неэффективность текущих попыток блокировки Telegram вынуждает Роскомнадзор (РКН) искать новые пути.

Так, мессенджер не остановило внесение в черные списки миллионов записей (только за 16-17 апреля в черный список Роскомнадзора попали почти 20 млн IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google, которые использовал Telegram). Зато такие действия российского ведомства перегрузили оборудование региональных провайдеров.

В итоге 18 апреля РКН собрало представителей операторов связи, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Однако пока решения найти не удалось.

Тем не менее, Роскомнадзор резко снизил активность блокировок, хотя они, по собственным оценкам ведомства, не стоят ему дополнительных ресурсов.

Действующий алгоритм блокировки Telegram уже был опробован Роскомнадзором на интернет-рации Zello, напомнило издание. "Большую часть года на обход блокировок мы тратили менее в день. В последние несколько месяцев в связи с ростом усердия Роскомнадзора сумма увеличилась примерно до в день",— рассказал сооснователь Zello Алексей Гаврилов.

У Telegram нижняя планка затрат на обход блокировок составляет тыс. в день, но может быть и в десять раз больше, оценивает он.

В самом Роскомнадзоре уверяют, что погоня за Telegram им ничего не стоит: "Никаких дополнительных финансовых затрат Роскомнадзор при принятии мер по ограничению доступа к Telegram не несет".

Ранее известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич предложил свой – радикальный, но 100-процентно действенный – способ блокировки Telegram.

Также представитель ООН и Сноуден прореагировали на блокировку Telegram. В оценке действий российских властей и представитель ООН, и бывший ЦРУшник были почти единогласны.

Напомним, в Роскомнадзоре объяснили, как будут реагировать на обход блокировки Telegram. Российское ведомство направило операторам связи информацию об интернет-ресурсах мессенджера для блокирования к ним доступа.

Как сообщалось, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.