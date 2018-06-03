В России избили популярного блогера Соболева: видео

Популярный российский блогер и ведущий Youtube-канала Николай Соболев пожаловался подписчикам, что не сможет опубликовать очередное видео, поскольку его избили.

"В данный момент я нахожусь в больнице с ЗЧМТ, сотрясение мозга легкой степени тяжести", -написал Соболев на своей странице в Вконтакте.

По словам блогера, его состояние не слишком серьезное и из больницы его скоро должны выписать домой. Виновников инцидента он не называет, однако в Интернете распространяется 20-секундный ролик, где группа людей избивает похожего на Соболева парня. Видео переполнено нецензурной лексикой. И складывается впечатление, что молодого человека избивают за какие-то неприятные для атакующих слова, которые он раньше говорил.

Внимание, присутствует нецензурная лексика, 18+

Напомним, ранее Соболев распространил информацию о том, что он заменит известного телеведущего Андрея Малахова в программе "Пусть говорят". Однако позже выяснилось, что это фейк.