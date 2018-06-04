В Дании призвали запретить обрезание

Парламент Дании рассмотрит законопроект о запрете ритуала обрезания младенцев мужского пола.

Запрет будет поставлен на голосование, поскольку под петицией с призывом признать обрезание, совершенное по любой причине, кроме медицинской, преступлением подписались более 50 тысяч человек, сообщает The Local.

Согласно петиции Denmark Intact, размещенной на парламентском сайте четыре месяца назад, обрезание "представляет собой калечащую ребенка операцию, приравненную к аналогичной операции на женских половых органах".

В настоящее время на территории Дании проживают около 8 тысяч евреев и десятки тысяч мусульман.