Украинцы массово отказываются ехать на заработки в Польшу

По последним социологическим данным, треть украинцев не хочет работать в Украине, а мечтает уехать работать за границу.

Одной из наиболее привлекательных стран для заработка остается Польша. По данным польской стороны, уже 350 тыс. украинцев работает в их стране официально.

Особенно популярны среди украинцев сезонные работы по сбору различных ягод, фруктов и овощей. Но в этом сезоне украинцы отказываются ехать в Польшу. Причина – отказ в официальном трудоустройстве.

В связи с этим поляки рискуют потерять не только урожай клубники, но еще и малины и вишни.

Для Украины же это грозит ростом цен на польские ягоды нового урожая.

Ранее журналисты рассказали, как поляки "кидают" украинцев. Найти работу украинцам можно прямо на автовокзале Варшавы.