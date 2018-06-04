В России замостили тротуар кусками надгробных плит

В Ульяновске местные жители обнаружили куски надгробных плит, уложенных в качестве тротуарной плитки.

Об этом сообщает местный портал Ulgrad.ru.

Отмечается, что на этой улице работает компания, которая занимается изготовлением памятников на могилы. Тротуар рядом с этим учреждением частично выполнен из мрамора. Местные жители обнаружили, что на некоторых кусках заметны фрагменты имен и дат жизни усопших.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли из гранатомета бюро ритуальных услуг возле Байкового кладбища.