Эксперт рассказал о надежном методе вызволения украинских политзаключенных из российских тюрем

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал ситуацию сложившуюся с политзаключенными-украинцами в России.

"Расскажу пример из своего недавнего опыта. В конце 2016 года в Крыму были арестованы несколько севастопольцев, наших коллег-экспертов − Штыбликов, Бассарабов, Дудко по обвинению в шпионаже. Все они в прошлом были военными. Были они экспертами, публиковались. И вот один вице-премьер меня спросил: "Как вы думаете, что нам нужно делать в этой ситуации?". Я ответил, что нужно наловить как можно больше русских шпионов, чтобы менять. Чем больше, тем лучше", − сказал экперт.

По мнению Клименко, не стоит вести переговоры с тоталитарными лидерами без использования "языка силы".

"Потому что с тоталитарными лидерами нельзя разговаривать об общечеловеческих ценностях, взывая к их совести, к международному праву и т.д. Они понимают только язык силы. А язык силы в данном случае — это наловить русских шпионов и потом менять на тех граждан Украины, которых сегодня больше 60 человек находится в тюрьмах в России. Это и группа Сенцова, и группа Штыбликова, и большое количество крымских татар… Нужно ловить русских шпионов и менять" − считает эксперт.

Как полагает Клименко, все нынешние методы, используемые ради вызволения украинских политзаключенных, не принесут желаемого эффекта.

"Давление прессы, заявления международных организаций, международной общественности, лидеров общественного мнения, актеров, писателей, политических деятелей — все это важно и нужно, и от этого нельзя отказываться. Большое спасибо тем, кто это делает. Но это лишь хороший фон. Но главное — менять людей на шпионов. Потому что другого языка диктаторы не понимают. Либо — давить финансово, но на очень больные точки. Если будут заблокированы путинские миллиарды в западных банках, или если будут наловлены путинские шпионы, тогда мы сможем освободить наших людей", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт пояснил, почему Керченский мост не спасет туризм Крыма от гибели.